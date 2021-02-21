«Детройт» трогательным видео почтил память ушедшего из жизни массажиста Чекмарёва
Пресс-служба «Детройт Ред Уингз» в официальных социальных сетях клуба разместила видеоролик, посвящённый памяти ушедшего из жизни российского массажиста Сергея Чекмарёва.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Детройта».
Чекмарёва в «Детройте» называли Чикой (Cheeka). Специалист работал в «Ред Уингз» с 1998 года. С ним американский клуб выиграл два Кубка Стэнли (2002, 2008). В сборной СССР Чекмарёв работал массажистом с 1982 года. При нём советские хоккеисты трижды побеждали на Олимпийских играх (1984, 1988, 1992). В своей карьере Чекмарёв также работал с «Сан-Хосе», швейцарским «Лугано», ЦСКА и сборной России. Знаменитый массажист ушёл из жизни в ночь на 20 февраля 2021 года, ему было 65 лет.
На 66-м году жизни скончался бывший массажист сборной СССР и «Детройта» Сергей Чекмарёв
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