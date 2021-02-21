Только семь игроков в истории НХЛ набрали больше очков за 1000 матчей, чем Кросби

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:2. Для капитана «Пингвинз» Сидни Кросби встреча стала 1000-й в составе команды. Он стал первым игроком в истории «Питтсбурга», сыгравшим 1000 матчей за клуб. В юбилейном матче канадский форвард отдал две результативные передачи.

В активе канадца стало 1278 (468+810) очков. Больше очков на этом отрезке было у семерых игроков – Уэйна Гретцки (2265), Марселя Дионна (1374), Фила Эспозито (1333), Стива Айзермана (1323), Брайана Троттье (1291), Яромира Ягра (1283), Яри Курри (1279).

Больше передач на таком отрезке карьеры отдали только четыре игрока – Гретцки (1516), Пол Коффи (910), Адам Оутс (860) и Троттье (817).