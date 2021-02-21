Коварж в сердцах швырнул клюшку после пропущенного от «Сочи» гола за секунду до сирены

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл ХК «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

За секунду до конца третьего периода защитник «Сочи» Иван Мищенко забросил шайбу и перевёл игру в овертайм. После пропущенной шайбы голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж в сердцах швырнул клюшку на лёд.

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Это четвёртое кряду поражение южан. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в гостях встретится со столичным «Динамо», а «Сочи» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 23 февраля.