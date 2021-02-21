Михаил Мальцев вернулся в основной состав «Нью-Джерси», Шарангович переведён в запас

Российский нападающий Михаил Мальцев вернулся в основной состав «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает пресс-служба американского клуба в «Твиттере». В запасной состав команды был переведён белорусский форвард Егор Шарангович.
В этом сезоне 22-летний Мальцев дебютировал в НХЛ и принял участие в трёх матчах Национальной хоккейной лиги. Во встрече регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2) провёл на льду 13 минут 41 секунду, забросил свою дебютную шайбу и заработал показатель полезности «+2».
22-летний Шарангович провёл в регулярном чемпионате 12 матчей и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+2».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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