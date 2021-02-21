Малкин: Кросби больше не Малыш Сид. Он старик

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поздравил капитана «Пингвинз» Сидни Кросби с 1000-м матчем в НХЛ, который канадский форвард провёл во встрече регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2).
«У нас много воспоминаний, и самое лучшее из них – это когда я впервые приехал в Питтсбург, и мы ужинали. Я, Сид, Марио Лемье и Сергей Гончар. Это была наша первая встреча. А теперь, по прошествии 15 лет, он больше не Малыш Сид. Он старик (смеётся). Но он отличный лидер, отличный товарищ по команде и самый профессиональный хоккеист, которого я когда-либо видел», – приводит слова Малкина пресс-служба клуба.
Кросби стал первым игроком в истории «Питтсбурга», сыгравшим 1000 матчей за клуб. На счету 33-летнего хоккеиста, который всю карьеру защищал цвета «пингвинов», 1278 (468+810) очков. Канадский форвард стал восьмым игроком НХЛ по количеству очков, набранных за 1000 матчей со старта карьеры в лиге. Лидером же по этому показателю является Уэйн Гретцки — 2265.
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