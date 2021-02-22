Голкипер «Коламбуса» Мерзликин пропустит несколько недель из-за травмы

Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин выбыл на несколько недель из-за травмы, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.



Он получил повреждение верхней части тела в третьем периоде матча с «Нэшвилл Предаторз» (2:4).



Вратарь ушёл в раздевалку на третьей минуте периода. За 42:40 на льду он отбил 35 бросков из 39.



В нынешнем сезоне Мерзликин принял участие в девяти встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал три победы. В среднем он отражает 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,81.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:2. Это был первый матч Мерзликина с 31 января. 3 февраля на тренировке вратарь получил травму верхней части тела и был переведен в список травмированных до 11 февраля.