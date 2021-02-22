Голкипер «Коламбуса» Мерзликин пропустит несколько недель из-за травмы

Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин выбыл на несколько недель из-за травмы, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.
Он получил повреждение верхней части тела в третьем периоде матча с «Нэшвилл Предаторз» (2:4).
Вратарь ушёл в раздевалку на третьей минуте периода. За 42:40 на льду он отбил 35 бросков из 39.
В нынешнем сезоне Мерзликин принял участие в девяти встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал три победы. В среднем он отражает 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,81.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:2. Это был первый матч Мерзликина с 31 января. 3 февраля на тренировке вратарь получил травму верхней части тела и был переведен в список травмированных до 11 февраля.
- 22 февраля 2021
-
11:16
-
10:54
-
10:35
-
10:11
-
09:47
-
09:33
-
09:15
-
08:55
-
08:37
-
08:30
-
07:05
-
06:29
-
06:10
-
05:47
-
03:47
-
01:53
-
01:02
- 21 февраля 2021
-
23:49
-
23:37
-
23:26
-
22:43
-
22:36
-
21:47
-
21:14
-
21:00
-
20:46
-
20:33
-
19:56
-
19:29
-
18:55
-
18:38
-
18:05
-
17:47
-
17:34
-
17:00