Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голкипер «Коламбуса» Мерзликин пропустит несколько недель из-за травмы

Голкипер «Коламбуса» Мерзликин пропустит несколько недель из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин выбыл на несколько недель из-за травмы, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

Он получил повреждение верхней части тела в третьем периоде матча с «Нэшвилл Предаторз» (2:4).

Вратарь ушёл в раздевалку на третьей минуте периода. За 42:40 на льду он отбил 35 бросков из 39.

В нынешнем сезоне Мерзликин принял участие в девяти встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал три победы. В среднем он отражает 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,81.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:2. Это был первый матч Мерзликина с 31 января. 3 февраля на тренировке вратарь получил травму верхней части тела и был переведен в список травмированных до 11 февраля.

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Коламбус», у Тренина и Григоренко по передаче
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021