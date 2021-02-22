Брагин: ждём от Стрёмвалля ещё более острой игры и нацеленности на ворота

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:3).

«В принципе, и первые два периода были неплохими с нашей стороны. Имели моменты, но ошибки привели к пропущенным голам. Хороший третий период, агрессивный, бросковый, поэтому пришли голы и в концовке мы выиграли.

Стрёмвалль? Мы ждём ещё более острой игры, нацеленности на ворота. Сейчас он уже в плане агрессии, бросков выходит на оптимальный уровень.

Смена ассистентов? Прошла перестановка, Титова я знаю, мы вместе работали в сборной. Так решило руководство клуба, Козырев тоже остается в системе клуба. Окончательный ли это штаб? Думаю, да.

Дали отдохнуть лидерам сегодня? Да, вы всё правильно сказали. Состав в оставшихся матчах будет оптимальный состав? Думаю, будет близким к оптимальному. Над чем будем работать перед плей-офф? Над всеми элементами хоккея», — приводит слова Брагина пресс-служба клуба.