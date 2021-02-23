Клубный пёс «Вашингтона» покинул команду

Клубный пёс «Вашингтон Кэпиталз» покинул команду. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Клубный пёс по прозвищу «Капитан» находится в клубе с 2019 года. Он посещал игры, приветствовал игроков у дверей их раздевалок, общался с фанатами и многое другое.
Сообщается, что спустя 17 месяцев, он подошел к завершающей стадии становления служебной собакой. Теперь ему предстоит пройти официальное обучение для служебных собак, после чего он будет передан ветерану или человеку с ограниченными возможностями.
Первым шагом в этом процессе является оценочный период, который включает более формальное обучение с инструктором в штаб-квартире Американской ветеринарной службы на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.
После этой оценки будет выбран ветеран или первый респондент в соответствии с потребностями и набором навыков капитана. Как только его будущий спутник-человек будет выбран, они двое начнут тренироваться вместе в течение нескольких недель вместе с американской ветеринарной службой.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Captain.
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