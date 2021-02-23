Шипачёв: очень сильно хочу попасть на чемпионат мира, но жизнь покажет

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал об условиях жизни в Хельсинки во время поездки на гостевой матч с «Йокеритом» (5:4 ОТ) и ответил на вопрос о готовности жить в «пузыре» в случае попадания на чемпионат мира 2021 года.

«Мы прилетели в Финляндию, нас провели через отдельный терминал, запустили в автобус, и мы поехали в гостиницу. В принципе на этом всё. Из отеля на стадион, сыграли матч, улетели обратно в Россию. Попутно сдали тест на коронавирус.

Будет ли тяжело жить в течение месяца? Думаю, что да. Потому что, даже если попадаешь на условный «Йокерит» в плей-офф и едешь в Хельсинки на два матча, то в общей сложности получается три дня. Это ничего, а месяц – это уже намного тяжелее. Наверное, будут организованы какие-то развлечения, чем-то мы будем заниматься. А в принципе это наша любимая работа, и подстроимся под условия, если я вообще попаду на чемпионат мира. Конечно, я очень сильно хочу туда попасть, но жизнь покажет», — сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.