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Шипачёв: Крикунов знает наперёд, кто и что будет делать

Шипачёв: Крикунов знает наперёд, кто и что будет делать
Хоккей / КХЛ 0
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Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился мнением о секрете Владимира Крикунова, который продолжает возглавлять московскую команду.

«Наверное, у него есть огромное желание работать. Он уже не молодой парнишка, а взрослый человек, который очень многое повидал. В этом плане ему легче работать с ребятами, потому что он знает наперёд, кто и что будет делать. Вот я иногда от баллонов кошу, а он говорит: «Я знал, что ты не будешь бегать», — сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Крикунов во второй раз в карьере возглавил московское «Динамо» в октябре 2018 года. Под его руководством бело-голубые пробились в полуфинал Кубка Гагарина в Западной конференции, где проиграли лишь будущему чемпиону — ЦСКА (1-4). В 2005 году Крикунов привёл динамовцев к победе в Суперлиге. Спустя год московский клуб под руководством заслуженного тренера России и Беларуси завоевал Кубок европейских чемпионов.

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