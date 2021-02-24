Иван Барбашёв успешно перенёс операцию на лодыжке

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» оценит состояние российского нападающего Ивана Барбашёва через шесть недель. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Даг Армстронг.

Накануне россиянин успешно перенес операцию на левой лодыжке, которую он повредил на днях в матче с «Сан-Хосе» (3:2 ОТ). Иван неудачно заблокировал бросок по воротам своей команды, в результате чего травмировал ногу.



В нынешнем сезоне 25-летний Барбашёв принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+6» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем за матч воспитанник московского «Динамо» проводил на льду 13 минут 23 секунды.