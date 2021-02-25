Капризов заработал 14-е очко в сезоне, приняв участие в яркой комбинации «Миннесоты»
В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» принимает на своём льду «Миннесоту Уайлд». Идёт 2-й период, в счёте ведут гости – 1:0.
В единственном взятии ворот в матче участие принял 23-летний российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов, который протащил шайбу по борту и разыграл красивую комбинацию у ворот «Эвеланш», завершившуюся голом. Автором заброшенной шайбы стал норвежский форвард Матс Цуккарелло.
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Для Капризова это уже 14-е (4+10) очко в 16 играх дебютного сезона НХЛ в составе «Миннесоты». Его показатель полезности составляет «+6» при 2 минутах штрафного времени.
Кирилл Капризов забил четвёртый гол в сезоне НХЛ
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