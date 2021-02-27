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Разин: учитывая бюджет команды, забраться ближе к середине — достижение

Разин: учитывая бюджет команды, забраться ближе к середине — достижение
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с «Сочи» (4:2).

«Игра была волнами. Замечательный первый период, мы контролировали игру, могли ещё забить и половину второго периода хорошо играли. Потом решили усложнить себе задачу, пропущенный гол на последней секунде второго игрового отрезка мобилизовал нас. Третий период играли дисциплинированно, хорошо.

Задача для клуба была попасть в плей-офф, и если мы занимаем шестое место, то, получается, перевыполнили задачу. Это тоже немаловажный фактор, учитывая бюджет команды. Забраться поближе к серединке, думаю, достижение. С другой стороны, без разницы, с кем играть в плей-офф, со СКА или московским «Динамо». Надо готовиться. Победа в сегодняшнем матче придаёт больше сил, потому что через два дня встреча и отрицательные эмоции сегодня были бы некстати. Плей-офф — другое соревнование, и надо ребят к нему подготовить, а времени нет», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

«Сочи» потерпел 7-е поражение подряд, уступив «Северстали» в последнем матче сезона
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