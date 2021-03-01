Брагин: СКА хорошо готов к плей-офф. Мы имеем полное представление о сопернике

Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился ожиданиями от серии с минским «Динамо» в первом раунде плей-офф.

«Сезон непростой, вмешалась болезнь, была непростая ситуация. Самое главное, мы после этого подтянули физическое состояние, много работали над тактическими схемами и к плей-офф подошли в нужном состоянии, чтобы хорошо играть. Конечно, в плане психологии хорошо, что выиграли последние три матча, команда подходит в хорошем состоянии.

В плане физики команда готова к плей-офф. У тренера всегда есть видение ошибок, мы стараемся их исправлять. Улучшения на лицо, если брать в общем. Надеюсь, это сработает в плей-офф, в том числе и большинство и меньшинство, которые определяют успех в плей-офф на 95%.

«Динамо» попробовало разные варианты игры в нашем последнем матче, посмотрим, как они начнут в плей-офф. Они играют на атаку, думаю, так же агрессивно будут играть от атаки в плей-офф. Посмотрели и нашу игру с ними в Минске, и ещё несколько игр. Имеем полное представление о сопернике», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.