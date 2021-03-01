Пресс-служба «Авангарда» показала ледовое поле новой «Арены-Омск»

Пресс-служба «Авангарда» поделилась видео со стройки нового хоккейного стадиона в Омске взамен демонтированной «Арены-Омск».
«На площадке строительства «Арены Омск» началось устройство арматурного каркаса подтрибунных балок. Уже сейчас можно оценить, как будет выглядеть ледовое поле с уровня трибун второго и третьего этажа.
Напомним, что в феврале строители завершили устройство фундамента под основным зданием и приступили к формирование арматурного каркаса, бетонированию колонн и стен первого этажа на последнем участке. Одновременно на других участках продолжается устройство арматурного каркаса, бетонирование колонн и стен на плите перекрытия второго этажа. А также устройство арматурного каркаса перекрытия третьего этажа», — говорится в сообщении клуба.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале омского клуба.
- 1 марта 2021
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