Хартли рассказал, сможет ли Иржи Секач сыграть за «Авангард» в плей-офф

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом».

«Я говорил уже, что нам посчастливилось иметь двух сильных вратарей в команде. Сейчас есть два голкипера, которые могут решить исход матчей. Шимон и Игорь — потрясающие хоккеисты и люди. Для старта мы выбрали Бобкова, но в дальнейшем будем идти от игры к игре. Я уверен в каждом хоккеисте из нашего состава.

Иржи Секач сегодня катался вместе с командой, и я доволен тем, что увидел. Но нам ещё всё нужно будет обдумать, решение будем принимать завтра.

Два раза проиграли «Автомобилисту» в Екатеринбурге? Как я сказал ранее, никакие цифры из регулярки уже не имеют значение. Сейчас наступает время плей-офф и счёт в серии может быть любым. Всё зависит от игроков», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.