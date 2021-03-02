Марк Стоун повторил достижение Артемия Панарина, которое он покорил в декабре 2017 года
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома в овертайме обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:4.
Главным героем матча стал форвард «Вегаса» Марк Стоун, оформивший ассистентский пента-трик. Канадский нападающий принял участие во всех голах своей команды, записав на свой счёт пять результативных передач. Примечательно, что все передачи Стоуна оказались первыми в голевых комбинациях.
Марк стал первым игроком с декабря 2017 года, кому удалось отдать пять первых результативных передач за матч. Тогда это удалось Артемию Панарину, выступавшему за «Коламбус Блю Джекетс». Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки, который в 1985 году сделал семь первых передач за матч, выступая в составе «Эдмонтон Ойлерз».
Нападающий «Вегаса» Марк Стоун оформил ассистентский пента-трик в матче с «Миннесотой»
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