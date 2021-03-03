Худобин рассказал, какие качества делают Василевского «особенным вратарём»

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:2) оценил игру голкипера «молний» Андрея Василевского.

«Он хорошо играет в воротах, он большой вратарь, он хорошо перемещается, он хорошо реагирует на шайбу. Он действительно играет в воротах, и всё это делает его особенным вратарём.



Результативность «Далласа» в последних матчах? Нам сейчас не хватает голов, и это складывается из мелочей. Мы будем над этим работать, продолжать делать то же, что делаем, только чуть-чуть усерднее», – цитирует Худобина официальный сайт НХЛ в русской версии.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Российский вратарь провёл третий кряду матч на ноль, отразив за это время 73 броска. В последний раз Василевский пропускал шайбу 23 февраля во встрече с «Каролиной Харрикейнз». Текущая сухая серия Андрея составляет 200 минут 26 секунд.