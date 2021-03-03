Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Худобин рассказал, какие качества делают Василевского «особенным вратарём»

Худобин рассказал, какие качества делают Василевского «особенным вратарём»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:2) оценил игру голкипера «молний» Андрея Василевского.

«Он хорошо играет в воротах, он большой вратарь, он хорошо перемещается, он хорошо реагирует на шайбу. Он действительно играет в воротах, и всё это делает его особенным вратарём.

Результативность «Далласа» в последних матчах? Нам сейчас не хватает голов, и это складывается из мелочей. Мы будем над этим работать, продолжать делать то же, что делаем, только чуть-чуть усерднее», – цитирует Худобина официальный сайт НХЛ в русской версии.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Российский вратарь провёл третий кряду матч на ноль, отразив за это время 73 броска. В последний раз Василевский пропускал шайбу 23 февраля во встрече с «Каролиной Харрикейнз». Текущая сухая серия Андрея составляет 200 минут 26 секунд.

Василевский оформил третий шат-аут подряд. Он не пропускает голов на протяжении 200 минут
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021