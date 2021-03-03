Главный тренер «Далласа»: знал, что Сергачёв станет очень хорошим игроком в НХЛ

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал тот факт, что защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв играет в паре с Виктором Хедманом. Ранее специалист входил в тренерский штаб «молний».

«Он всегда хотел учиться. То, что вы видите сейчас, – это уверенность, которая приходит с опытом. Никогда не возникало сомнений относительно его уровня мастерства и уровня конкурентоспособности. Всё, что ему было нужно, – это продолжать играть, получать опыт. Знал, что он станет очень, очень хорошим игроком в этой лиге», – цитирует Боунесса The Athletic.

Ранее главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал своё решение объединить в одну пару защитников Виктора Хедмана и Михаила Сергачёва.