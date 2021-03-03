Кравцов: у «Трактора» не было плана держать первое звено «Салавата»

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов прокомментировал победу в матче плей-офф КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:1).



«Боевая игра, в обе стороны. Старались, выиграли. Все молодцы. Я думаю, что в плей-офф всё решают мелочи. Выигранные единоборства — самое главное. Надо ложиться под броски, блокировать их.



Мой гол? Сейчас вспомню. Вбрасывание, отдали передачу. Увидел, что защитник хотел меня блокировать, ушёл в сторону, обогнал его, решил ничего не придумывать, просто бросил.



Был ли план держать первое звено «Салавата»? Такого плана не было, все знают свои задачи. Мы всем понимаем, что это хорошая тройка, нужно играть плотнее и держать шайбу», — приводит слова Кравцова «ГорОбзор.ру».

«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» благодаря курьёзной шайбе Основина