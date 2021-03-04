Тарасов: серия до четырёх побед – для «Динамо» ничего страшного не случилось

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов прокомментировал результат второго матча серии с «Северсталью» (2:5).

«Будем разбирать ошибки и настраиваться на следующую игру. Серия до четырёх побед – ничего страшного не случилось. Согласен, что в третьем периоде допустили такие ошибки… Завтра посмотрим и разберём всё. У нас ещё всё впереди.

У меня огромное количество моментов, но шайба не идёт в ворота? Согласен. Добавить нечего», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

По два очка в составе победителей набрали Никита Гуслистов (1+1) и Шон Лалонд (1+1). Шайбы у «Северстали» также забросили Александр Петунин, Йоонас Няттинен и Владислав Кодола. Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отразил 31 бросок. У «Динамо» отличились Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий.

Таким образом, «Северсталь» сравняла счёт в серии до четырёх побед — 1-1. Третья игра пройдёт в Череповце 6 марта.