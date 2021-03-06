Кожевников: «Спартаку» нельзя ни на секунду терять концентрацию, ЦСКА такого не прощает
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение «Спартака» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА (1:5, 0-2 — в серии).
«Спартак» нормально сопротивлялся на протяжении двух периодов, но второй гол перед надломил команду. Когда она сравняла счёт, надо было немного продержаться до конца второго периода, а не давать «армейцам» снова выйти вперёд. В итоге ушли в раздевалку в плохом настроении, а почти сразу после перерыва пропустили ещё и развалились.
ЦСКА такого не прощает, поэтому в следующих матчах надо ни на секунду не терять концентрацию, а также улучшать реализацию моментов, которая пока у спартаковцев оставляет желать лучшего», — приводят слова Кожевникова «Известия».
ЦСКА забросил пять шайб «Спартаку» и повёл в серии 2-0
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