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«Северсталь» — «Динамо» М: место в воротах москвичей займёт Бочаров

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и московского «Динамо» на третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск.

Встречу пропустит защитник «Динамо» Михаил Григорьев. Его место займёт Егор Аланов.

«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;

Е. Зайцев — Сергеев, Брюквин — Ефремов — Игумнов;

Аланов — О. Зайцев, Муранов — Кучерявенко — Круглов.



«Северсталь»:



Подъяпольский (Шугаев);

Хабаров — Виттасмяки, Лишка — Няттинен — Морозов;

Адамчук — Лалонд, Капустин — Гуслистов — Гераськин;

Макеев — Тихонов, Вовченко — Кодола — Петунин;

Кудако — Казаков, Алексеев — Вихарев — Берглунд.



Напомним, счёт в серии равный — 1-1.