«Северсталь» — «Динамо» М: место в воротах москвичей займёт Бочаров

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и московского «Динамо» на третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск.
Встречу пропустит защитник «Динамо» Михаил Григорьев. Его место займёт Егор Аланов.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Брюквин — Ефремов — Игумнов;
Аланов — О. Зайцев, Муранов — Кучерявенко — Круглов.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Шугаев);
Хабаров — Виттасмяки, Лишка — Няттинен — Морозов;
Адамчук — Лалонд, Капустин — Гуслистов — Гераськин;
Макеев — Тихонов, Вовченко — Кодола — Петунин;
Кудако — Казаков, Алексеев — Вихарев — Берглунд.
Напомним, счёт в серии равный — 1-1.
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