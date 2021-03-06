Вудкрофт: не знаю, какой диагноз поставил Козуну врач. Спунера не увидим в этой серии

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи со СКА (3:4 ОТ, 0-3), а также рассказал о самочувствии нападающего команды Брэндона Козуна.
«Я пока не знаю, какой диагноз поставил Козуну врач. Он получил удар в область головы. Надо узнать у докторов, какова серьёзность травмы. Не думаю, что мы увидим Спунера в этой серии.
Могли бы выиграть, если бы больше забили в пять минут большинства? У меня нет ответа на этот вопрос, он отвечает сам за себя. Может быть, и могли бы выиграть», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
- 6 марта 2021
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