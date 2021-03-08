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Проворов — о том, как можно улучшить большинство «Флайерз»: если честно, ответа у меня нет

Проворов — о том, как можно улучшить большинство «Флайерз»: если честно, ответа у меня нет
Хоккей / НХЛ 0
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Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов ответил на вопрос о том, что нужно сделать «лётчикам», чтобы улучшить игру в большинстве. В матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3) «Филадельфия» не реализовала ни одну из четырёх попыток. Реализация в сезоне составляет 18% (22-е место в НХЛ).

«Если честно, ответа у меня нет. Возможно, действовать более агрессивно и больше бросать по воротам. Может быть, это поможет», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:1. Российский защитник Иван Проворов за 22.21 на льду нанёс один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».

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