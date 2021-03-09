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Цуккарелло: с Капризовым как минимум весело играть

Цуккарелло: с Капризовым как минимум весело играть
Хоккей / НХЛ 0
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Норвежский нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло прокомментировал выступление российского одноклубника Кирилла Капризова.

«Лучший ли он игрок, с которым мне доводилось играть? Трудно выделить лучшего, потому что я имел удовольствие играть с большим количеством хороших игроков с разными уникальными качествами.

С Кириллом как минимум весело играть. До сих пор у нас на льду была хорошая химия, и я, конечно, надеюсь, что это продолжится», — приводит слова Цуккарелло норвежское издание VG.

Напомним, что нынешний сезон — первый для Капризова в Национальной хоккейной лиге. В текущем регулярном чемпионате российский нападающий принял участие в 22 встречах, забросив шесть шайб и отдав 13 результативных передач при показателе полезности «+5» и двух минутах штрафного времени.

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