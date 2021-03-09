КХЛ: публикация «Автомобилиста» нарушает регламент, будут применены дисциплинарные санкции

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги отреагировала на заявление «Автомобилиста» по поводу судейства в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:4 2ОТ, 1-3).
«Данная публикация клуба нарушает регламент КХЛ, к «Автомобилисту» будут применены дисциплинарные санкции», — сказано в пресс-релизе КХЛ.
8 марта на сайте «Автомобилиста» после четвёртого матча серии с «Авангардом» появилась статья, переполненная эмоциями, в которой главными виновниками поражения назначили судей, дважды удаливших хозяев в концовке встречи. За три минуты до конца основного времени при счёте 3:2 в пользу «Автомобилиста» судьи удалили игрока екатеринбургского клуба Чарльза Дженовея, квалифицировав подножку в моменте с форвардом омичей Ридом Буше. «Авангард» смог реализовать численное большинство, сравняв счёт и переведя встречу в овертайм, где и добыл победу.
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