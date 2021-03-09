«Непрекращающийся беспредел». «Автомобилист» считает, что его засуживают в плей-офф

На сайте «Автомобилиста» после четвёртого матча серии с «Авангардом» появилась статья, переполненная эмоциями, в которой главными виновниками поражения назначили судей, дважды удаливших хозяев в концовке встречи.

«Порешали ещё раз». В «Автомобилисте» высказались о судействе в серии с «Авангардом»

Давайте сначала разберём, что случилось в последние три минуты. «Автомобилист» здорово провёл практически весь матч и заслуженно вёл со счётом 3:1 – в равных составах хозяева действовали лучше, не удалялись сами и реализовали своё единственное большинство. Победа была практически у них в руках, но тут сначала в штрафбокс едет Дмитрий Жукенов, а вскоре туда же отправляется Чарльз Дженовей. Обе двехминутки «Авангард» мастерски реализует и переводит встречу в овертайм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

На удалении Жукенова пресс-служба «Автомобилиста» внимание не акцентирует. Клим Костин упал, запнувшись о ноги защитника, сигнализировал судьям, что надо бы дать две минуты, но ведь подножка была.



Следующий эпизод более спорный, особенно учитывая, что это последние минуты и разница всего в одну шайбу. Никто не заставлял Дженовея совать клюшку между ног нападающему, но и Буше падал слишком артистично. По духу игры судьям, наверное, следовало выписать обоюдное удаление.

Вайсфельд — об удалении Дженовея: Буше очень красиво упал, но симуляции не было

Но как бы то ни было, нельзя сказать, что в этой серии «Автомобилист» «поддушивают», судьи делают ошибки в обе стороны. Во втором матче не засчитали два гола «Автомобилиста» после тренерских запросов, в третьем, наоборот, пограничный момент расценили в пользу екатеринбуржцев. Георгий Белоусов довольно высоко поднял клюшку, подправляя шайбу на победный гол, но арбитры определили, что он действовал в рамках правил.



В овертайме четвёртого матча один за другим были два момента, которые уже «Авангард» мог бы препарировать под микроскопом. Это травма Дениса Зернова, который ударился о каркас ворот после контакта с Дженовеем и не смог продолжить игру, и эпизод, в котором Алексей Макеев ушёл от силового приёма Клима Костина, что при желании можно было квалифицировать как отсечение.



Легко пенять на судей, когда проиграл, но получить меньшинство – ещё не значит пропустить. Да, у «Авангарда» огненное большинство, но и «Автомобилист» мог бы лучше действовать в эти последние минуты – перехватывать передачи, бросаться под броски Буше и Секача.



Плюс впереди было полтора овертайма – выходи, показывай характер, забивай, сравнивай счёт в серии. Но большую часть времени игра шла у ворот Якуба Коваржа, который держал свою команду на плаву, сколько мог, а его партнёры 28 минут ждали у моря погоды, а не играли на победу. И в этом можно винить только самих себя.

Была ли симуляция со стороны Рида Буше в моменте с удалением Чарльза Дженовея?

Теперь хочется сказать пару слов о статье на сайте «Автомобилиста». Во-первых, у клубов есть инструмент для взаимодействия с лигой и судейским корпусом – это официальные запросы. Жалуйтесь, требуйте объяснения по спорным моментам, отстаивайте свою позицию в правовом поле.



Во-вторых, если «Автомобилист» позиционирует себя как топ-клуб с большими целями, то почему опускается до уровня дворовых разборок? Если «Автомобилист» считает, что его засуживают, почему молчат его руководители? Штраф за критику судейства прилетит в любом случае, так пусть руководство прямо выскажет своё мнение, а не прячется за отчётом на сайте. Ведь очевидно, что статья, — это не самодеятельность пресс-службы, а позиция клуба, иначе её бы уже давно убрали с сайта или выступили с заявлением.



Вместо этого в «Автомобилисте» руками пресс-службы публикуют на сайте текст, который иначе как детским садом не назвать. Возмущают даже не сами жалобы на судейство, а то, как они поданы: «порешали ещё раз», «оценку этому бреду можете дать сами», «непрекращающийся беспредел», «надругательство», «безнаказанность вершителей хоккейного правосудия».



Сплошные эмоции, которые, по задумке, должны вызвать у болельщиков праведный гнев, выставить команду невинной жертвой и увести внимание от того, что екатеринбуржцы сначала не смогли выстоять в меньшинстве, а затем занимались непонятно чем в овертайме. Пламенные выступления руководителей, тренеров, игроков (если бы они были) — это одно, в этом случае эмоции хотя бы понятны. Но истеричный стиль изложения на официальном сайте недопустим. В итоге эта статья не только не оправдывает поражение «Автомобилиста», но и выставляет весь клуб в неприглядном свете.