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Источник: Porsche Дениса Казионова пробил стену паркинга и повис на уровне третьего этажа

Источник: Porsche Дениса Казионова пробил стену паркинга и повис на уровне третьего этажа
Хоккей / КХЛ 0

В Москве водитель Porsche, паркуясь на многоуровневой стоянке, пробил стену паркинга. В результате часть автомобиля застряла в стене и повисла над землей на высоте третьего этажа.

По информации «РЕН ТВ», Porsche принадлежит экс-форварду «Нефтехимика» Денису Казионову. Инцидент произошёл на стоянке ЖК «Ривер Парк» в Москве. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Фото: «РЕН-ТВ»

33-летний хоккеист в нынешнем сезоне не выступал ни за один профессиональный клуб. В минувшем сезоне Казионов провёл 41 матч в КХЛ в составе «Нефтехимика», набрав 9 (4+5) очков. Ранее он также выступал за «Амур», «Автомобилист», «Кузню», «Трактор», «Северсталь», «Авангард», «Торпедо», «Сочи», «Магнитку» и минское «Динамо».

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