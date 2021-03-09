Денис Казионов рассказал, как на своём Porsche чуть не упал с третьего этажа

Экс-нападающий «Нефтехимика» Денис Казионов подтвердил, что стал участником инцидента на своём Porsche. Автомобиль хоккеиста пробил стену паркинга и повис над землёй на высоте третьего этажа.

«Да, это мой автомобиль. Ехали всей семьёй: я, жена и ребёнок сзади. Парковался… здесь открытая парковка со всех сторон, и только с одной стороны есть стена. В общем, она не тёплая. Мы подъехали, я начал притормаживать, прежде чем повернуть и заехать на парковочное место, а она вообще никак не тормозит.

Пол гладкий, здесь бетон, знаете, как в торговых центрах. И он ещё и снегом припорошён. Я начал тормозить, а она вообще ни в какую, просто катится и всё. Вот так мы и доехали до стены. Сами просто в невероятном шоке. Сын у меня сзади сидел, жена рядом», — приводит слова Казионова Sport24.