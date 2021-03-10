Евгений Малкин впервые в сезоне набрал очки в пятом матче подряд
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Каспери Капанен и Сидни Кросби. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Таким образом, Малкин продлил результативную серию (2+5) до 5 матчей, что является его лучшим отрезком в нынешнем сезоне.
34-летний Малкин принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил шесть шайб и сделал 13 голевых передач при показателе полезности "-5" и 20 минутах штрафного времени.
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