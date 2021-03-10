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Форвард «Баффало» Айкел пропустит минимум одну неделю из-за травмы верхней части тела

Форвард «Баффало» Айкел пропустит минимум одну неделю из-за травмы верхней части тела
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Джек Айкел не сможет принять участие в ближайших матчах «Баффало Сэйбрз», сообщается на официальной странице «клинков» в «Твиттере».

Главный тренер команды Ральф Крюгер заявил, что американец пропустит минимум одну неделю из-за травмы верхней части тела.

В нынешнем сезоне Айкел принял участие в 21 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив две шайбы и отдав 16 результативных передачи при показателе полезности «-11». В среднем он проводит на льду 20 минут и 30 секунд.

Спортсмен выступает за «Баффало» с 2015 года. Тогда американский нападающий был выбран «клинками» в первом раунде драфта НХЛ под общим 2-м номером.

На данный момент серия поражений «Сэйбрз» составляет восемь матчей.

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