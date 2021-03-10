Цицюра: молодым не запрещают забивать голы. Нам надо держать планку

Нападающий СКА Владислав Цицюра подвёл итоги встречи и серии с минским «Динамо» (4:3 ОТ, 4-1).
«Тяжёлая серия, несмотря на счёт. Все матчи от ножа, два овертайма. Минск — хорошая команда с классными легионерами. Сегодня хотели победить увереннее. Вышли на хорошего соперника — московское «Динамо».
У каждой команды на протяжении матча есть отрезки, где они играют чуть лучше и чуть хуже. Это и от соперника зависит. Удаление может сломать ход матча. Это нормальная практика. Мы стараемся добиться целостности. У каждой команды бывают спады и всплески — это происходит из-за разных факторов.
Сегодня я проводил первую встречу плей-офф — это другое, тут надо умирать. Матчи жёстче. Тяжело что-то сделать на чистом льду, цепкая, тяжёлая игра. Нужно играть на команду — это единственное, что требуется.
У нас к каждому игроку относятся одинаково. Есть лидеры, опытные ребята, которые провели несколько сезонов. Молодым надо держать планку. Нам не запрещают забивать голы. Мы тоже хотим влиять на результат и делаем всё, что от нас зависит», — передаёт слова Цицюры корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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