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Защитник «Нэшвилла» Фаббро дисквалифицирован на два матча за удар локтем

Защитник «Нэшвилла» Фаббро дисквалифицирован на два матча за удар локтем
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала защитника «Нэшвилл Предаторз» Данте Фаббро на два матча, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Департамент безопасности игроков НХЛ провёл слушание по эпизоду из матча с «Каролиной Харрикейнз» (2:3 ОТ), когда Фаббро применил силовой приём против нападающего Брока Макгинна.

Судьи зафиксировали нарушение в этом моменте — хоккеист «Предаторз» был удалён на две минуты за удар локтем.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома в овертайме обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал, оформивший дубль, и Себастьян Ахо.

«Каролина» оказалась сильнее «Нэшвилла» в овертайме и продлила победную серию до 6 матчей
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