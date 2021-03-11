Защитник «Нэшвилла» Фаббро дисквалифицирован на два матча за удар локтем

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала защитника «Нэшвилл Предаторз» Данте Фаббро на два матча, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Департамент безопасности игроков НХЛ провёл слушание по эпизоду из матча с «Каролиной Харрикейнз» (2:3 ОТ), когда Фаббро применил силовой приём против нападающего Брока Макгинна.
Судьи зафиксировали нарушение в этом моменте — хоккеист «Предаторз» был удалён на две минуты за удар локтем.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома в овертайме обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал, оформивший дубль, и Себастьян Ахо.
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