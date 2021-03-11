«Миннесота» с минимальной разницей обыграла «Вегас», шайба на счету Капризова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк (2), Кирилл Капризов и Карсон Суси. Капризов за 17.23 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
На 8-й минуте игры российский нападающий получил повреждение в результате попадания шайбы в область уха после того, как защитник «Вегаса» Николас Хаг попытался по борту пробросить шайбу в чужую зону. 23-летнему хоккеисту пришлось отправиться в раздевалку из-за рассечения, однако спустя некоторое время он продолжил встречу.
За «Вегас» три гола забил Дилан Коглан.
Следующие матчи 13, 14 и 17 марта «Миннесота» проведёт дома с «Аризоной Койотс», а «Вегас» 13 и 14 марта на выезде сыграет с «Сент-Луис Блюз».
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