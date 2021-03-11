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«Миннесота» с минимальной разницей обыграла «Вегас», шайба на счету Капризова

«Миннесота» с минимальной разницей обыграла «Вегас», шайба на счету Капризова
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк (2), Кирилл Капризов и Карсон Суси. Капризов за 17.23 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

На 8-й минуте игры российский нападающий получил повреждение в результате попадания шайбы в область уха после того, как защитник «Вегаса» Николас Хаг попытался по борту пробросить шайбу в чужую зону. 23-летнему хоккеисту пришлось отправиться в раздевалку из-за рассечения, однако спустя некоторое время он продолжил встречу.

За «Вегас» три гола забил Дилан Коглан.

Следующие матчи 13, 14 и 17 марта «Миннесота» проведёт дома с «Аризоной Койотс», а «Вегас» 13 и 14 марта на выезде сыграет с «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2021, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Эрикссон Эк – 00:19' (5x5)   1:1 Коглан (Руа) – 01:42' (5x5)   2:1 Капризов (Цуккарелло, Бьюгстад) – 41:18' (5x4)   3:1 Эрикссон Эк (Гринвей, Фолиньо) – 45:54' (5x5)   4:1 Суси (Штурм, Ро) – 47:41' (5x5)   4:2 Коглан (Мартинес, Стивенсон) – 54:00' (4x4)   4:3 Коглан (Теодор, Стоун) – 57:50' (6x5)
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