Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голкипер-новичок «Миннесоты» Кяхкёнен вошёл в историю НХЛ, выиграв восьмой матч подряд

Голкипер-новичок «Миннесоты» Кяхкёнен вошёл в историю НХЛ, выиграв восьмой матч подряд
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк (2), Кирилл Капризов и Карсон Суси.

Голкипер «Миннесоты» Каапо Кяхкёнен продлил личную победную серию в НХЛ до восьми матчей, отразив 24 броска из 27. Только 10 голкиперов в истории НХЛ выигрывали больше матчей подряд в дебютном сезоне. Рекорд принадлежит Россу Бруксу, который в сезоне-1973/1974 выиграл 12 матчей кряду, защищая ворота «Бостон Брюинз». Второе место занимает Джордж Хэйнсворт с 11 победами подряд за «Монреаль Канадиенс» в сезоне-1926/1927.

Всего в нынешнем сезоне 24-летний Кяхкёнен провёл 15 матчей, одержав 11 побед. В среднем он отражает 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,19.

У Капризова 20-е очко в сезоне! Отклеился от соперника и с неудобной вонзил шайбу в сетку
Кирилл продолжает гонку за «Колдер Трофи», а «Миннесота» скоро может стать лидером дивизиона.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021