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Голкипер-новичок «Миннесоты» Кяхкёнен вошёл в историю НХЛ, выиграв восьмой матч подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк (2), Кирилл Капризов и Карсон Суси.

Голкипер «Миннесоты» Каапо Кяхкёнен продлил личную победную серию в НХЛ до восьми матчей, отразив 24 броска из 27. Только 10 голкиперов в истории НХЛ выигрывали больше матчей подряд в дебютном сезоне. Рекорд принадлежит Россу Бруксу, который в сезоне-1973/1974 выиграл 12 матчей кряду, защищая ворота «Бостон Брюинз». Второе место занимает Джордж Хэйнсворт с 11 победами подряд за «Монреаль Канадиенс» в сезоне-1926/1927.

Всего в нынешнем сезоне 24-летний Кяхкёнен провёл 15 матчей, одержав 11 побед. В среднем он отражает 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,19.