Труба — о Панарине: «Рейнджерс» держали рты на замке, но ждали его с нетерпением

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал возвращение форварда Артемия Панарина к тренировкам с командой.

«Мы держали рты на замке, но ждали его с нетерпением. Конечно, здорово, что он с нами. Мы рады видеть его в раздевалке и внутри команды», – цитирует Трубу официальный сайт НХЛ в русской версии.

Напомним, Панарин пропустил уже восемь матчей своей команды из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз Панарин выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». За время отсутствия Артемий потерял лидерство в споре лучших бомбардиров клуба — его обошёл соотечественник Павел Бучневич (19 очков против 18).