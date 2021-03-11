Чехович возвращается в «Сан-Хосе», после игры за фарм-клуб его могут вызвать в основу

Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий интересы российского форварда Ивана Чеховича, сообщил, что через несколько дней его клиент отправится в расположение системы «Сан-Хосе Шаркс».
«Через несколько дней Ваня полетит в Сан-Хосе», — цитирует Гандлера ТАСС.
В этом сезоне 22-летний воспитанник московского «Динамо» на правах аренды выступал в КХЛ за «Торпедо». В 43 матчах регулярного чемпионата нападающий забросил 17 шайб и сделал 17 голевых передач. В плей-офф на счету 22-летнего хоккеиста два гола в четырёх матчах. «Торпедо» уступило «Ак Барсу» со счётом 0-4 в серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
По информации издания Sanjosehockeynow, по возвращению в Америку Чеховичу предстоит пройти недельный карантин, после чего он отправится в клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». Сообщается, что в случае успешной игры за «Барракуду» Иван может рассчитывать на вызов в «Шаркс».
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