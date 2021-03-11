Гендиректор «Торпедо»: с деньгами всё стабильно. Не великий бюджет, но мы стараемся

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о финансовом положении нижегородской команды.

«Мы уже согласовали и подписали контракты с нашим тренерским штабом во главе с Немировски и уже начали работать по поиску и подписанию новых игроков и пролонгации действующих хоккеистов, которые нас устроили в этом сезоне. В клубе всё хорошо в плане финансовой стабильности, каждый сезон у нас перед новым годом проходит утверждение бюджета. У нас не великий бюджет, но в силу своих возможностей мы стараемся привлекать интересных игроков», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Дэвид Немировски возглавил нижегородский клуб перед началом сезона-2018/2019, после чего на протяжении трёх лет кряду выводил команду в плей-офф. Под руководством специалиста команда однажды пробилась в плей-офф во время выступлений в Западной конференции и дважды — в Восточной.