Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Метсола обновил рекорд «Салавата Юлаева» по продолжительности сухой серии в плей-офф

Метсола обновил рекорд «Салавата Юлаева» по продолжительности сухой серии в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор» (2:1, идёт третий период). Встреча проходит на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана.

В этой встрече голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола обновил клубный рекорд по продолжительности сухой серии в плей-офф. Теперь она насчитывает 168:29. Финский вратарь отыграл на ноль в третьем и четвёртом матчах серии. Прервал сухую серию форвард «Трактора» Игорь Полыгалов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Прежний рекорд также принадлежал Метсоле – 161:40 в сезоне-2018/2019. Примечательно, что его финн установил без единого матча на ноль. Тогда Юха отыграл 161 минуту, не пропуская из-за длительного овертайма в серии с «Авангардом».

«Салават Юлаев» — «Трактор»: Кадейкин сделал шикарную передачу на гол Маннинену
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021