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Метсола обновил рекорд «Салавата Юлаева» по продолжительности сухой серии в плей-офф

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор» (2:1, идёт третий период). Встреча проходит на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана.

В этой встрече голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола обновил клубный рекорд по продолжительности сухой серии в плей-офф. Теперь она насчитывает 168:29. Финский вратарь отыграл на ноль в третьем и четвёртом матчах серии. Прервал сухую серию форвард «Трактора» Игорь Полыгалов.

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Прежний рекорд также принадлежал Метсоле – 161:40 в сезоне-2018/2019. Примечательно, что его финн установил без единого матча на ноль. Тогда Юха отыграл 161 минуту, не пропуская из-за длительного овертайма в серии с «Авангардом».