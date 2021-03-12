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Овечкин сократил до двух шайб отставание от Эспозито по голам за карьеру в НХЛ

Овечкин сократил до двух шайб отставание от Эспозито по голам за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей отличился российский нападающий Александр Овечкин, а также Конор Шири, Джон Карлсон и дважды Ник Дауд. Овечкин забросил девятую шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему приблизился к Филу Эспозито по голам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 715 точных бросков, у занимающего шестое место легендарного канадца — 717.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Эспозито: достижение Гретцки феноменально, если кто-то и сможет побить его, то это Овечкин
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