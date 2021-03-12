В НХЛ рассказали о желании возродить практику вынесенных матчей в Европе
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал о желании организации возродить практику вынесенных матчей в Европе.
«Если по каким-либо причинам мы не сможем провести эти матчи осенью этого года, тогда я очень надеюсь, что они состоятся в следующем сезоне», — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ в русской версии.
Напомним, что матчи НХЛ проходили в шести странах (Великобритания, Германия, Финляндия, Чехия, Швеция и Япония) и восьми городах. Стоит заметить, что матчи регулярного чемпионата НХЛ в России никогда не проводились, однако в XXI веке клуб из НХЛ играл в стране один раз. В 2010 году в Санкт-Петербурге местный СКА встретился с «Каролиной Харрикейнз» и победил со счётом 5:3.
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