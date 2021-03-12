Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, определив трёх лучших хоккеистов.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой дня. В матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (5:3) Овечкин забросил 715-ю шайбу за карьеру в НХЛ и приблизился в списке лучших снайперов в истории лиги, где занимает седьмое место, к канадцу Филу Эспозито (717 шайб).
Первой звездой дня был признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, отдавший голевую передачу и забросивший победную шайбу в овертайме матча с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ). Он занимает третье место по тому показателю, если брать в расчёт отрезок с сезона-2016/2017, когда дебютировал в лиге. На этом временном отрезке больше победных голов только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (32) и нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана (31).
Третьей звездой стал форвард «Калгари Флэймз» Джош Лейво, сделавший дубль в матче с «Монреаль Канадиенс» (2:1).
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