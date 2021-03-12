Руссо: в каждом матче Фиала старается сыграть эффектно, потому что видит игру Капризова

Обозреватель The Athletic Майкл Руссо поделился мнением о влиянии российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова на игру партнёров по команде.

«Раньше любители хоккея, болельщики других команд вряд ли стали бы смотреть матч «Миннесоты» на федеральном канале. В этом году всё иначе. Капризов даёт повод смотреть матчи «Миннесоты» не только её болельщикам, но и всем остальным. Он в каждой смене заставляет фанатов вскакивать со своих мест. Это очень умный игрок с невероятным видением игры, который стремительно действует с шайбой. И его игра заражает всю команду.

Сейчас «Миннесота» много забивает, ребята пытаются играть красиво, даже те, кто раньше о таком и не думал. Его живой весёлый характер передаётся всей раздевалке, партнёры и болельщики его обожают. Думаю, всё будет становиться только лучше по мере того, как на арену будут пускать больше болельщиков, и больше людей смогут постоянно смотреть за его игрой вживую.

Команда стала гораздо более зрелищной, всё больше игроков смотрят, как он играет, и стараются повторять. Плюс в команде появилась конкуренция между Кириллом и ещё одной молодой звездой – Кевином Фиалой. Ощущение, что Фиала в каждом матче старается сделать что-то эффектное, потому что он видит, как это делает Капризов. Такой конкуренции в прошлые годы не было.

Это здоровая конкуренция, между ними нет неприязни или зависти. Они просто смотрят друг на друга и соревнуются, кто сможет лучше. И некогда скучная команда теперь становится интересной и захватывающей. Внезапно у «Миннесоты» появилось мастерство, скорость, яркая атака. Начиная с 18 февраля никто в НХЛ не забивает больше «дикарей», в прошлые годы такого не было», — сказал Руссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Руссо: придётся дать Капризову зарплату $ 7-8 млн, хоть пока он и не играет на эти деньги