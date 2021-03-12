Олег Усачёв покинул пост вице-президента «Трактора» по хоккейным операциям, сообщается на официальном сайте челябинского клуба. Усачёв начал свою деятельность в Челябинске весной 2019 года и провёл в клубе два полных сезона, выйдя с командой в 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина этой весной.

«Хочется сказать только слова благодарности Олегу Леонидовичу за год плодотворной совместной работы и время, проведённое в «Тракторе». Он курировал трансферную политику — ключевое направление для развития организации и её роста.

Сегодня мы видим, что клуб имеет долгосрочные контракты с лидерами, что немаловажно в контексте стратегического планирования. За это ему огромное спасибо и пожелания успехов в дальнейшей деятельности. Мы расстаёмся хорошими друзьями», — заявил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.