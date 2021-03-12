«Коламбус» готов рассмотреть варианты обмена Доми, пополнившего состав клуба в межсезонье
«Коламбус Блю Джекетс» готов обменять нападающего Макса Доми. Руководство клуба открыто для предложений по трейду, информирует TFP.
«Мундиры» подписали 26-летнего канадца перед началом нынешнего сезона. Доми заключил соглашение на два года с зарплатой в $ 5,3 млн. Однако в американском клубе считают, что Макс не смог справиться с ролью центра второго звена. В нынешнем сезоне уроженец Манитобы провёл 28 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач при показателе полезности «-14».
Статистика Макса Доми в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021.
Ранее генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о ситуации с центральной осью в своей команде.
Кекяляйнен: «Коламбус» ищет центра первого звена, но они просто недоступны. Это вызов
Рекомендуем вам
- 12 марта 2021
-
15:25
-
15:10
-
15:05
-
14:44
-
14:20
-
13:48
-
13:30
-
13:01
-
12:47
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:34
-
11:20
-
11:01
-
10:47
-
10:33
-
10:15
-
09:54
-
09:15
-
08:53
-
08:34
-
08:15
-
08:03
-
07:45
-
07:38
-
07:25
-
07:02
-
06:56
-
06:30
-
06:22
-
06:18
-
05:58
-
05:51
-
05:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам