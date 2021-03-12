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«Коламбус» готов рассмотреть варианты обмена Доми, пополнившего состав клуба в межсезонье

«Коламбус» готов рассмотреть варианты обмена Доми, пополнившего состав клуба в межсезонье
Хоккей / НХЛ 0

«Коламбус Блю Джекетс» готов обменять нападающего Макса Доми. Руководство клуба открыто для предложений по трейду, информирует TFP.

«Мундиры» подписали 26-летнего канадца перед началом нынешнего сезона. Доми заключил соглашение на два года с зарплатой в $ 5,3 млн. Однако в американском клубе считают, что Макс не смог справиться с ролью центра второго звена. В нынешнем сезоне уроженец Манитобы провёл 28 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач при показателе полезности «-14».

Статистика Макса Доми в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021.

Ранее генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о ситуации с центральной осью в своей команде.

Кекяляйнен: «Коламбус» ищет центра первого звена, но они просто недоступны. Это вызов
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