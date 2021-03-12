Решение об участии Панарина в матче с «Бостоном» будет принято перед встречей

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может вернуться в состав команды в ближайшем матче с «Бостон Брюинз», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».
Главный тренер Дэвид Куинн заявил, что решение об участии россиянина во встрече будет приниматься непосредственно перед матчем.
Ранее сообщалось, что Панарин сыграет минимум в одном из двух ближайших матчей с «Бостоном». Один матч (0:4) уже был сыгран в ночь с 11 на 12 марта.
Второй матч состоится 13 марта. Начало запланировано на 21:00 мск.
Напомним, Панарин пропустил уже девять матчей своей команды из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз Панарин выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».
- 12 марта 2021
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