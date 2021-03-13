Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о состоянии Артемия Панарина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о состоянии российского нападающего Артемия Панарина.

«У него всё хорошо. Он находится в команде пару дней и пребывает в отличном расположении духа. Ему не терпится снова сыграть. Но мы хотим точно знать, что он будет находиться в ситуации, когда сможет добиваться наибольшего успеха. Хлеб сегодня тренировался, так что у него однозначно есть шанс сыграть завтра. Мы будем точнее знать сегодня позже», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Панарин пропустил уже девять матчей своей команды из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз Панарин выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».