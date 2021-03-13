Игрок МХК «Динамо» находится в тяжёлом состоянии после попадания шайбы во время матча

По информации «Чемпионата», защитник МХК «Динамо» Санкт-Петербург Тимур Файзутдинов по-прежнему находится в реанимации в ярославской больнице, состояние хоккеиста оценивается как тяжёлое.

Наше издание связалось с вице-президентом КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александром Гуськовым, который заявил, что лига находится на связи с клубным врачом.

«Мы сразу связались с доктором МХК «Динамо» Санкт-Петербург и находимся с ним на связи. Мы ждём новой информации от врачей и надеемся на скорейшее улучшение состояния Тимура», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, 19-летний капитан «Динамо» оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5).