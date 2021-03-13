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Э. Галимов: главное оружие «Динамо» — звено Шипачёва, надо играть с ними плотнее

Э. Галимов: главное оружие «Динамо» — звено Шипачёва, надо играть с ними плотнее
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий СКА Эмиль Галимов поделился ожиданиями от предстоящей серии с московским «Динамо» во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Минчане были хорошим соперником, шла упорная борьба. Хорошо, что выиграли за пять матчей, и у нас осталось время для восстановления. Будем в паузу работать над физическими кондициями и тактикой.

У «Динамо» хорошее первое звено, команда обучена играть в защите. Чувствуется рука тренера, Владимира Крикунова. Я сам в 19 лет работал под его руководством, знаю, что это такое. Будет хорошая серия. Серия покажет, кому на руку результаты «регулярки». Плей-офф — это другой турнир. Тренеры подскажут, как играть против звена Шипачёва. Это лидеры «Динамо», с ними надо действовать плотнее. Их главное оружие — эта тройка.

Время покажет, продолжу ли я забивать так же, как в пятом матче серии с минчанами», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Брагин: СКА готовится к московскому «Динамо» очень серьёзно и тактически, и физически
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